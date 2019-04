Bunte Eier

Quelle: imago/MiS

Seit 2010 sind Legebatterien für Hennen in Deutschland verboten. Heute leben die Tiere in Kleingruppen-, Boden-, Freiland- und Ökohaltung. Kleingruppenhaltung hat bei Tierschützern den schlechtesten Ruf, Ökohaltung genießt dagegen den besten. Am weitesten verbreitet ist die Bodenhaltung. Wer sicher gehen möchte, dass die gefärbten Eier von gut gehaltenen Hühnern stammen, der kann auf das sogenannte "KAT"-Logo achten. Das Siegel des Vereins für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen e.V. garantiert, dass die Eier aus Boden-, Freiland- oder Biohaltung stammen.