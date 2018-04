Pasteis de Nata von Jeanette Marquis

Zutaten:

500 g Weizenmehl

75 g cremige Butter

15 g Salz

1/4 l Wasser

500 g frische, kalte Butter



Zubereitung:



Mit dem Teigrührgerät auf kleiner Stufe Mehl und die cremige Butter zusammenmischen, dann das in Wasser aufgelöste Salz dazugeben, vollkommen durchkneten und eine Kugel daraus formen. In eine Schüssel legen, zudecken und zum Ruhen zwei Stunden in den Kühlschrank stellen.



Die kalte Butter zwischen zwei Lagen Plastikfolie legen und klopfen, damit sie geschmeidig wird, aber trotzdem fest bleibt. Den Teig nach der Ruhezeit zu einem Quadrat ausrollen.



Den geklopften Butterblock aus der Folie nehmen und in die Teigmitte legen, die Teigränder darüber falten, dabei die seitlichen Öffnungen gut verschließen. Jetzt wird der Teig wieder flach ausgerollt. Die dabei entstehenden länglichen Teigränder wieder in der Mitte übereinander falten. Dieses Teigpaket nun um 90 Grad drehen und erneut ausrollen. Wieder die Seiten einschlagen und ausrollen. Das Ausrollen und Falten nennt man "Touren", so entstehen viele dünne Teig- und Butterschichten, die einen Blätterteig ausmachen.



Den Teig nach der zweiten Tour gut einwickeln und eine Stunde in den Kühlschrank legen. Nach der Ruhezeit erneut zwei weitere Touren geben und für eine weitere Stunde in den Kühlschrank legen. Der Teig muss für die Verarbeitung gut gekühlt sein, damit er nicht klebt. Tipp: Eingefroren lässt sich Blätterteig lange aufbewahren.