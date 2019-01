Patientensicherheit im OP

In einigen Krankenhäusern wird vor Festlegung des OP-Termins eine umfangreiche Blutanalyse vorgenommen. Dabei klären die Ärzte unter anderem, ob eine Blutarmut vorliegt und vor dem Eingriff behandelt werden muss, und ob generell die Blutwerte in Ordnung sind. Die Blutproben werden mit dem individuellen Patientencode versehen, der auch die Blutgruppe anzeigt (Spritzenkennzeichnung).



In manchen Kliniken kommt im Rahmen des umfassenden ‚Patient Blood Managements’ bei der OP ein Autotransfusionsgerät in Einsatz. Es dient dazu, das bei der OP verlorene Blut dem Patienten direkt wieder zuzuführen. Damit werden Fremdtransfusionen, also die Verabreichung von Blutkonserven, vermieden. Zwar ist in Deutschland das Risiko, sich bei einer Bluttransfusion mit HIV oder Hepatitis zu infizieren sehr gering, doch sehen Ärzte andere Risiken: Es können nach der Fremdblutgabe allergische Reaktionen auftreten oder auch Erkrankungen im Bereich des Herzens oder der Lunge.