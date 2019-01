Bereits in der vergangenen Woche waren in einer Packstelle im Kreis Borken in Nordrhein-Westfalen mit Fipronil belastete Eier gefunden worden. Allerdings betonte das dortige Landwirtschaftsministerium, es bestehe kein Gesundheitsrisiko. Niedersachsens Agrarministerium hatte am Montag die Rückgabe von Eiern aus Belgien und den Niederlanden empfohlen, die mit dem Insektizid Fipronil belastet sein könnten. Inzwischen wurden bei einer weiteren Eier-Packstation im Kreis Borken Eier von zwei niederländischen Betrieben ermittelt, die mit dem Insektizid belastet und in den Handel gelangt sind, wie das nordrhein-westfälische Umweltministerium am Dienstagabend mitteilte.