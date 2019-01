Champignons mit Küchenkrepp gut reinigen, halbieren oder in Scheiben dritteln. Zitronensaft mit etwas Salz und Pfeffer vermengen, Pilze damit beträufeln, kurz einziehen lassen. Danach in Maismehl wälzen, durch das Ei ziehen und in der Mischung aus Cornflakes, Pinienkernen und Thymian panieren. Die Hälfte vom Öl in der Pfanne erhitzen und die halbe Menge Pilze goldgelb ringsum gut anbraten, das Ganze mit dem Rest wiederholen.



Die gebratenen Champignons auf ein mit Backpapier ausgelegtes Ofenblech geben und im vorgeheizten Backofen bei 110 Grad je nach Größe acht bis zehn Minuten durchziehen lassen. Alle Zutaten der Marinade (außer den Kurkumablättchen) gut miteinander verrühren. Die Kurkumablättchen in Öl glasig angehen lassen, mit dem Öl zur Marinade geben und vermengen. Den Salat auf Tellern anrichten, Pilze ringsum drapieren und mit Ajvar oder Joghurtremoulade servieren.