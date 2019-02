Leckeres Pfannengyros

Quark mit Joghurt, Gurkenraspeln, fein gehacktem Knoblauch, gehackter Petersilie, Olivenöl gut vermengen, mit Salz und Pfeffer würzen, in einer Glasschale anrichten.



Fladenbrot in Tortenstücke schneiden, mit Ajvar bestreichen und die Mischung aus Frühlingszwiebeln, Tomatenwürfeln, Zwiebeln und Chili darauf verteilen, mit dem zerkrümelten Fetakäse bestreuen und im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad acht bis zehn Minuten backen.



Schweinenacken in Blättchen oder Streifen schneiden, mit gehacktem Knoblauch, etwas Kreuzkümmel, gerebeltem Thymian, Oregano und etwas Olivenöl gut vermengen, zwei bis drei Stunden marinieren, danach in heißem Olivenöl angehen lassen. Paprika und Zwiebelstreifen zufügen, auf den Punkt garen, restliche Kräutergewürze und Paprikapulver zugeben, unterheben, mit Salz und Pfeffer nachwürzen, in tiefem Teller anrichten, mit Thymian garnieren, Fladenbrot mit anlegen. Zaziki separat dazu stellen.