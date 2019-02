Damit die Pflege der Eltern nicht zur Pendelstrecke wird

Doch auch wenn der Pflegefall nicht eintritt – vielen Berufstätigen fehlt die Zeit, am Wochenende zu ihren Eltern zu fahren. Krankenpfleger Zemski rät: „Es gibt die Möglichkeit, einen Hausnotruf zu nutzen, bei dem der Alarm zum Beispiel in einer Hausnotrufzentrale aufläuft.“ Aber auch regelmäßige Teilnahme an Veranstaltungen in der Gemeinde oder „Essen auf Rädern“ sowie gemeinsame Telefonzeiten mit der Familie seien Möglichkeiten, der Einsamkeit entgegenzuwirken. Für ein kleines bisschen Entspannung am Wochenende statt langer Pendelstrecken.