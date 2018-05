Wie teuer ist Pflege in Deutschland?

Der Eigenanteil, den Patienten in einem Pflegeheim seit Jahresbeginn zahlen müssen, beträgt im Bundesschnitt 581 Euro pro Person und Monat. Das Saarland ist mit einem Eigenanteil von 869 Euro im Monat für Heimbewohner am teuersten; in Thüringen ist der Eigenanteil mit durchschnittlich 225 Euro im Monat am niedrigsten.