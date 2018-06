Krank und alleingelassen?

Um den steigenden Anforderungen an das Qualitätsmanagement eines Krankenhauses nachzukommen, gibt es mittlerweile spezielle Fortbildungen. Wie zum Beispiel die berufsbegleitende Ausbildung für Ärzte und Pflegekräfte zum "OP-Manager" am Institut für Managementberatung im Gesundheitswesen (IMBG) in Weinheim. Hier kann sich Pflegepersonal berufsbegleitend in Sachen Qualitätsmanagement fortbilden. Bleibt zu hoffen, dass die Gesetzgebung es schafft, Bürokratiehürden abzubauen, damit die Qualitätsstandards in Krankenhäusern tatsächlich gewährleistet werden können.