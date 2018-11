Kalbsmedaillons mit der Hand leicht andrücken und mit Salz und Pfeffer würzen. Mehlieren, durchs aufgeschlagene Ei mit gerebeltem Thymian ziehen, in geriebenem Parmesan wenden und in heißem Olivenöl beidseitig goldgelb ausbraten. Zum Schluss in aufgeschäumter Kräuterbutter wenden, zur Seite stellen und durchziehen lassen.