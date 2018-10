Wissenswertes über Pilze

Bis zu Beginn des Ersten Weltkriegs gehörte Deutschland zum Trüffelexportland. Das Wissen darüber, wie und wo man Trüffeln findet, hatten allerdings nur wenige Menschen. Das Geheimnis wurde innerhalb der Familien von Generation zu Generation weitergegeben.



Trüffeln brauchen einen kalkhaltigen Boden. Etwa Mitte Juli kann man Sommertrüffel finden. Andere Arten gibt es im Herbst, aber auch in den Wintermonaten bis März. Trüffeln findet man in Nordhessen, der ehemaligen Trüffelhochburg, aber auch in Süd-Niedersachsen. Am besten ist man mit dem Hund unterwegs, denn Hunde riechen reife Trüffeln. Ansonsten weisen auch Schnecken, aufgeplatzte Erde, Eichhörnchen oder Insekten den Weg. Trüffeln leben in Symbiose mit Bäumen, daher findet man sie unter bestimmten Bäumen oder Sträuchern.