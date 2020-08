Verbraucher | Volle Kanne - Das Rezept zum Downloaden

Nun vom Kalbsrücken sorgfältig alle Sehnen entfernen und fingerdicke Scheiben schneiden. Diese Scheiben, falls nötig, leicht mit einem Fleischklopfer plattieren und dadurch auf gleiche Dicke bringen. Nun die Scheiben mit in den Brühe-Topf legen und - ohne zu kochen - einige Minuten ziehen lassen. Das Fleisch so zum gewünschten Gar-Grad bringen (empfohlen: zartrosa). Diesen Vorgang nennt man „pochieren“. Vor dem Servieren mit Salz und Pfeffer würzen.



Entweder den Topf direkt auf den Tisch stellen oder dekorativ in einer großen Suppenterrine anrichten. Mit frisch geriebenem Meerrettich, gehackter Petersilie, groben Salz, Pfeffer und dem Abrieb einer Zitrone eine eigene Gremolata herstellen: Eine Würzmischung mit frischen Kräutern, die erst zum Schluss auf warme Gerichte gegeben wird, um dann ihr volles Aroma zu entfalten.