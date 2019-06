Die in Gärten am meisten eingesetzten Distelarten sind Vertreter der Edeldistel (Eryngium) mit ihren interessanten Blüten. Diese bestehen aus unzähligen Einzelblüten, die, eng aneinander geschmiegt, kugelige bis säulige Gebilde formen, eingerahmt von zackigen, abstehenden Randblättern. Je nach Sorte variiert die Blütenfarbe von leuchtend bläulich bis silbrig und auch ihre Größe schwankt. So lassen sich die Sorten harmonisch in ganz verschiedene Gestaltungskonzepte integrieren. Sie passen sowohl in formal-moderne Stadtgärten als auch in rustikale Bauerngärten. Gut dazu passen Vertreter der Kugeldisteln (Echinops), die ohne die abstehenden Randblätter etwas kompakter wirken, aber das gleiche Farbspiel besitzen.



Alle Vertreter der Distelartigen (keine gesonderte botanische Einheit, sondern Überbegriff für Vertreter diverser Gattungen) sind ideal für Gärten mit sandigen oder trockenen Kalkböden in Kombination mit anderen Prachtstauden und robusten Gräsern, wo sie ein ganz besonderes Gesamtbild ergeben.