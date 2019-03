Ratatouille mit Linsenklößchen

Paprika und Zwiebeln in Blättchen schneiden, Zucchini, Aubergine grob würfeln, Knoblauch in feine Würfel zerteilen – alles in heißem Olivenöl angehen lassen, getrocknete Tomaten zugeben, Tomatenmark mit einrühren, mit Tomatensaft ablöschen, mit Gemüsebrühe auffüllen, gerebelten Thymian unterrühren, aufkochen, durchziehen lassen, mit Salz und Pfeffer würzen.



Gekochte Kartoffeln durch die Kartoffelpresse drücken, Kartoffelstärke zugeben, mit einrühren, mit Kreuzkümmel, Kardamom, Salz, Pfeffer würzen, gehackte Petersilie, Schnittlauch und gut abgetropfte Belugalinsen zufügen, gut vermengen, kleine Klößchen abdrehen, in sprudelnde, abgeschmeckte Brühe einlegen, vier bis fünf Minuten ziehen lassen. Ratatouille in tiefem Teller anrichten, Klößchen daraufsetzen, mit Thymian garnieren.