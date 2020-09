Rechte rund um Flugumbuchung

Es ist nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich, ob die Airline oder das Onlinebuchungsportal der Vertragspartner ist. Kay Rodegra rät, bei einer Rückforderung wegen Stornierung immer erst die Airline anzuschreiben. Das Buchungsportal wird dann zum Vertragspartner, wenn sie den eigentlichen Flugpreis nicht eins zu eins an den Kunden weitergibt, sondern ihn höher oder tiefer setzt und damit keine Preisidentität gegeben ist. Das gleiche gilt für Reisebüros: In der Regel sind Reisebüros keine Vertragspartner für die Flugbeförderung oder einer Pauschalreise, sondern nur Vermittler. Sie legen ihren Kunden die AGBs der Fluggesellschaft oder des Reiseunternehmens vor. Wenn es Probleme gibt, muss sich der Kunde an die Reisegesellschaft als Vertragspartner halten, nicht an das Reisebüro.