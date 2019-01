Multicopter dürfen grundsätzlich nur so hoch und so weit betrieben werden, wie es die Sichtweite des Piloten zulässt – ohne optische Hilfsmittel wie Videobrille oder Monitor. Die zulässige Flughöhe ist auf den Beginn des kontrollierten Luftraums beschränkt, bis zu 100 Metern. Sie dürfen in der Regel über unbewohnten Gebieten, also zum Beispiel über Wiesen, Wälder und Seen oder über das eigene Grundstück fliegen. „Der Betrieb über Wohngebieten und innerhalb von Städten ist nicht grundsätzlich verboten. Dennoch sollte man hier besonders umsichtig sein“, sagt Rechtsanwalt Volker Herrmann. Teilweise werden die zulässigen Einsatzgebiete von den Versicherungen eingeschränkt.