Rechtsschutzversicherungen im Test

Die Experten von Finanztest raten all jenen, die eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen haben, auch zum Abschluss einer Rechtsschutzversicherung. Offenbar kommt es gerade in diesem Bereich häufig zu Situationen, in denen Streitigkeiten wegen verweigerter Zahlungen vor Gericht landen. Während der Mindestschutz bei allen Anbietern in vielen Bereichen identisch ist, unterscheidet einen guten Tarif zum Beispiel, ob der Rechtsschutz bereits bei einem vorgerichtlichen Schlichtungsverfahren greift, oder ob sowohl die Anwaltskosten als auch die Gerichtskosten übernommen werden.