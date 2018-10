Rehkaree mit Hokkaido-Kartoffelauflauf und Pfirsich

Den Rehrücken von Sehnen parieren. Anschließend mit dem Messer am Mittelknochen entlang bis nach unten durchschneiden, sodass man den Rücken fächerförmig aufklappen kann. Das Fleisch muss dabei noch an den Rippenbögen befestigt sein. Aufgeschnitten sieht es aus wie ein Schmetterlingsschnitt. Den Bund Petersilie klein hacken, in den aufgeklappten Rehrücken legen und wieder zusammenklappen. Holzstäbe zum Fixieren verwenden.