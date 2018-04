Rezeptfreie Schlafmittel - eine gute Wahl?

Abschalten ist aber die Voraussetzung für eine geruhsame Nacht. Wer nicht einfach einschlafen kann, sollte seinen eigenen Weg zu mehr Entspannung finden. Es gibt viele Möglichkeiten. Manchen helfen Yoga-Übungen oder allgemein Übungen zur Entspannung. Andere erreichen genug Bettschwere, wenn sie noch ein paar Seiten in einem - nicht zu aufregenden – Buch lesen. Auch ein Hörbuch oder die Lieblingsmusik können die Gedanken vom Alltag weglenken. Manchen hilft eine „Traumreise“ – also das Denken an Momente oder Landschaften, die einem ein Gefühl von Ruhe und Sicherheit geben. Gegen Grübeleien können kleine gedanklichen Aufgaben nützlich sein: zum Beispiel im Kopf Städte in alphabetischer Reihenfolge aufzuzählen. Das kann angenehm ermüdend wirken.