Rhabarber-Beerenkuchen

Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Boden mit Löffelbiskuits dicht belegen und mit Rhabarbersaft tränken. Vom Rhabarber die Fäden ziehen, in Stücke zerteilen und im Sud von Traubensaft, Zimtstange, Nelken und Zucker auf den Punkt garen. Rhabarber herausnehmen und gut abtropfen lassen.



Milch zum Kochen bringen. Angerührtes Vanillepuddingpulver zugeben und mit einrühren. Einen Esslöffel Zucker und einen Esslöffel Chiasamen zufügen und unterrühren. Masse auf die Löffelbiskuits verteilen und glatt streichen.



Blattgelatine kalt einweichen und gut ausdrücken. Tortenguss kalt anrühren, Rhabarbersud aufkochen und beides mit einrühren. Rhabarber zufügen, gut vermengen, auf vorbereitete Löffelbiskuits verteilen und glätten. Im Kühlschrank drei bis vier Stunden oder am besten über Nacht anziehen lassen und danach mit gesäuberten, halbierten Erdbeeren und Blaubeeren belegen. Früchte mit restlichem Tortenguss überziehen. In Stücke schneiden und mit Minzeblättchen garnieren.