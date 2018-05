Rheuma bei Kindern

In der Regel wird die medikamentöse Therapie begrenzt eingesetzt. Ziel ist es, mihilfe der Medikation die Entzündungsprozesse in den betroffenen Gelenken zu stoppen und somit eine Remission, also eine Rückbildung des Krankheitsprozesses zu erreichen. Ist dies erfolgreich, werden die Medikamente reduziert und dann gegebenenfalls sogar abgesetzt. Kommt die Entzündungsreaktion wieder, muss erneut therapiert werden. Die Therapie beim kindlichen Rheuma erfolgt im Idealfall interdisziplinär, da es sich um eine komplexe Erkrankung handelt. Dabei arbeiten insbesondere in Kinderrheumazentren unter anderem Kinderärzte, Rheumatologen, Radiologen, Orthopäden, Kieferorthopäden, Augenärzte, Neurologen und Schmerztherapeuten eng zusammen.