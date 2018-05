Richtige Ernährung im ersten Lebensjahr

Ein Gremium aus verschiedenen Experten gibt auf Grund aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse Handlungsempfehlungen heraus. Zu diesem Gremium gehört auch Professor Berthold Koletzko. Er ist Kinderarzt an der Uniklinik München.



Für ihn steht fest, dass Stillen das Beste ist für Mutter und Kind: „Stillen enthält Nährstoffe, die, in Jahrtausenden der Evolution perfekt angepasst sind und sich in ihrer Zusammensetzung und ihrem Gehalt an den Bedürfnissen eines Säuglings orientieren. Stillen ist nicht nur Ernährung, es schützt vor Infektionen und hilft das Immunsystem zu einer Reifung zu bringen. Außerdem kostet Stillen nichts, ist absolut umweltfreundlich und fördert die Bindung des Kindes an die Mutter.“ Die einzige Alternative zum Stillen ist industriell gefertigte Säuglingsnahrung, die dem europäischen Standard entspricht. Von selbst hergestellter Säuglingsmilch ist unbedingt abzuraten.