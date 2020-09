Riesengarnelen in Currytempura mit Sprossen-Avocadosalat

Verbraucher | Volle Kanne - Download: Rezept

Riesengarnelen mit Limettensaft und Koriander marinieren. Mehl mit Maismehl, Maisstärke und kaltem Wasser gut zu einem zähflüssigen Teig verrühren. Curry mit unterziehen.



Paprika, Zuckerschoten und geschälte Karotten in feine Streifen schneiden. Mit Streifen von roter Zwiebel, Röllchen von Frühlingszwiebeln, abgeschnittenen Radieschensprossen und Avocadowürfeln gut vermengen. Vom Chicorée den Strunk ausschneiden, aufblättern und Chicoréeblätter als Bett rundum in tiefen Tellern auslegen. Gemischten Salat darauf anhäufeln und mit einer Marinade aus Limettensaft, Sambal Oelek, klein gewürfeltem Ingwer sowie Erdnuss- und Olivenöl überziehen.



Riesengarnelen durch den Tempurateig ziehen und in heißem Öl (circa 170 Grad) goldgelb ausbacken. Auf Küchenkrepp abtupfen und am Salat mit anlegen.