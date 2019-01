Riesengarnelen im Carpacciomantel

Karotten schälen, in feine Streifen schneiden, Fenchel säubern, in feine Streifen zerteilen, Lauch säubern, in feine Streifen schneiden. Paprika entkernen, in Streifen schneiden, Frühlingszwiebel in Röllchen zerteilen, Mungobohnen-Keimlinge zufügen, alles gut vermengen, gehackten Ingwer mit weißem Balsamico, Limettensaft, Olivenöl gut verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Marinade über den Salat geben, gut vermengen, in tiefem Teller als Bett anrichten.