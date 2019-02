Das Testergebnis bei den Längsfaltern ist durchweg erfreulicher als bei den Querfaltern – keines der acht Modelle wurde schlechter als „befriedigend“ bwewertet, allerdings gab es auch kein Modell, das besser als „gut“ war. Das günstigere der beiden besten Modelle, der Rollator „Troja 2G Premium“ von Topro für 410 Euro, überzeugte vor allem in der Handhabung und der Haltbarkeit. Überhaupt zeigte sich, dass das Preisniveau der Leichtgewicht-Rollatoren deutlich über jenem der Standard-Rollatoren liegt: So steht dem teuersten „Schwergewicht“ zum Preis von 99 Euro das günstigste „Leichtgewicht“ für 209 Euro gegenüber. Allerdings fanden die Tester auch in dieser Sparte gesundheitsschädliche Phthalate, nämlich in den Sitzen von fünf Rollatoren.