Gefülltes Rückenschnitzel

Buschbohnen an beiden Enden etwas abschneiden, in sprudelndem, leichten Salzwasser auf den Biss blanchieren, abschütten, kalt ablaufen lassen, gut abtropfen lassen. Bohnenkraut kurz in heißes Wasser eintauchen, abtropfen, grob schneiden und in eine Schüssel geben. Entfetteten Kalbsfond mit Obstessig leicht andicken, Olivenöl zufügen, mit Salz und Pfeffer würzen und gut verrühren. Mit den Bohnen vermengen, Zwiebel- und Paprikastreifen untermischen, Salat gut durchziehen lassen.