Saiblingfilet mit Speck und Zwiebeln

Zwiebelwürfel in heißem Olivenöl glasig angehen lassen, Speckwürfel zugeben, mit anschwenken und mit zwei EL Gemüsebrühe ablöschen. Auf den Saiblingfilets verteilen, mit gehacktem Dill und Schnittlauchröllchen bestreuen, zwei Filets zusammenlegen, mehlieren und durchs aufgeschlagene Ei ziehen. Im Gemisch von Semmelbröseln mit Zitronenabrieb wenden, in heißem Öl beidseitig goldbraun ausbacken, Zitronenscheiben kurz mit angehen lassen.



Kartoffeln säubern, kochen, abschütten und gut ausdämpfen lassen. Dann schälen, in Scheiben schneiden, gesäuberte in Scheiben geschnittene Salatgurke zugeben und mit unterheben. Erhitzte Gemüsebrühe mit Zwiebelwürfeln, mittelscharfem Senf, Obstessig, Öl und Schnittlauchröllchen gut verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Über die Kartoffel-Gurkenscheiben geben, vermengen, etwas einziehen lassen. Fischfilet in schräge Stücke schneiden, auf flachem Teller anrichten, Klostersalat daneben anhäufen, mit Zitronenscheiben garnieren.