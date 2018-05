Schimmel in der Mietwohnung

„Eine Mängelanzeige ist grundsätzlich formlos möglich, sie kann dem Vermieter also mündlich mitgeteilt werden“, sagt Sibylle Voßbeck, Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Um im Falle einer Unstimmigkeit Beweise vorlegen zu können, sollte der Mangel in jedem Fall aber noch einmal schriftlich, per Einwurfeinschreiben, reklamiert werden.