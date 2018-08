Schwarze Spaghetti mit Flusskrebsen

Spaghetti in sprudelndem, leicht gesalzenen Wasser auf den Biss kochen, abschütten, abtropfen lassen, in heißem Olivenöl anschwenken. Erbsen, Tomatenfilets und Krebsschwänze zugeben. Hitze reduzieren, mit Salz und Pfeffer würzen, die Hälfte vom Pesto mit unterziehen. In tiefem Teller anrichten, restliches Pesto im Schälchen dazu stellen. Kürbis-Chips in tiefem Teller extra servieren.