Schwarzwälder Forellenschnitzel

Forellenfilet ohne Haut mit der Rückenseite nach unten auflegen, mit etwas Zitronensaft beträufeln, mit Pfeffer würzen und mit gerebeltem Zitronenthymian bestreuen. Dann die Schinkenscheibe darauflegen und mit einem zweitem Filet abdecken.



Das Filet mit Maismehl mehlieren, durch das aufgeschlagene Ei ziehen und im Gemisch von glutenfreien Semmelbröseln mit gehackten gemischten Kräutern wenden. Dann in heißem Olivenöl beidseitig goldgelb braten, Zitronenscheiben zugeben, mitangehen lassen und bei geringer Hitze durchziehen lassen.



Kartoffeln schälen, säubern, würfeln und in etwas Gemüsebrühe mit Selleriewürfeln weichkochen. Das Wasser abschütten und die Kartoffeln gut ausdämpfen lassen. Dann durch die Kartoffelpresse drücken und mit erwärmter Milch gut verrühren. Sauerrahm und angeschwitzte Zwiebelwürfel unterziehen, mit Salz und Pfeffer würzen.



Blanchierte Spargelspitzen und halbierte Kirschtomaten in etwas Olivenöl angehen lassen, mit Salz und Pfeffer würzen.