Schweinefilet im Käse-Lauchmantel mit Birnenspalten

Schweinemedaillons mit Salz und Pfeffer würzen, in heißem Olivenöl rundum kurz anbraten. Mit Blauschimmelkäse belegen und mit blanchiertem Lauchband umwickeln. Mit Zahnstochern anstecken und im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad mit Rosmarinzweigen als Aromageber acht bis zehn Minuten überbacken.



Birnen in Spalten zerteilen, mit Ahornsirup und Zitronensaft einpinseln, in aufgeschäumter Butter beidseitig glasieren und mit Kartoffelplätzchen auf Tellern anrichten. Zahnstocher entfernen, Medaillons mit Chiliringen belegen und mit anrichten. Den Kalbsfond erhitzen, etwas gerebelten Thymian zugeben, rundum angießen und die Medaillons mit Thymianzweigen garnieren.