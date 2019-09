Seelachs in Mandelbutter

Fischfilet mit Zitronensaft beträufeln, mit Salz und Pfeffer würzen, einziehen lassen. In heißem Olivenöl ganz kurz angehen lassen und in eine zweite Pfanne umsetzen. Mandelblättchen in aufgeschäumter Butter kurz angehen lassen, gehackten Ingwer und Chiliflocken zufügen. Alles auf dem Fischfilet verteilen, zur Seite stellen, mit Restwärme durchziehen lassen.



Vom Spitzkohl den Strunk entfernen und die Außenblätter abnehmen. Kohl in feine Streifen schneiden, mit feinen Zwiebelwürfeln in heißem Olivenöl angehen lassen, geputzte Pfifferlinge (große halbieren) mit anschwenken. Dann die Speckwürfel unterziehen, mit etwas Gemüsebrühe angießen, mit Salz und Pfeffer würzen.