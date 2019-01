Silvesterfeuerwerk mit Kindern

Damit es zu keinen Unfällen und keinen Verletzungen kommt, sollten folgende Punkte beachtet werden: Zunächst sollten Kinder über die Gefahr informiert werden, die von Feuerwerkskörpern ausgehen. Hierzu zählen Verbrennungen an den Händen und im Gesicht. Außerdem kann ein Feuerwerkskörper auch die Augen verletzen, was im schlimmsten Fall zur Erblindung führen kann. Zudem kann durch Feuerwerkskörper, die nahe am Ohr explodieren, ein Knall- oder Explosionstrauma ausgelöst werden.