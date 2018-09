So wichtig ist die Niere!

Obwohl sich einige Nierenerkrankungen gerade am Anfang medikamentös behandeln lassen, können viele von ihnen in letzter Konsequenz zu einer Nierenersatztherapie führen. Wenn das Organ nicht mehr in der Lage ist, den Körper von Stoffwechselabbauprodukten, Giften oder übermäßiger Flüssigkeit zu befreien, ist in der Regel eine Nierentransplantation oder eine lebenslange Dialyse die Folge.