„Enthebt diesen Idiot von Präsident des Amtes!“ fordert Twitteruser „@ResidentOfFL“ am 25. Oktober. Der Link im Tweet führt auf eine Website, in der die amerikanische Rechte Stimmung macht. Dieses Mal geht es speziell um vermeintliche Enthüllungen rund um Hillary Clintons E-Mail-Skandal und das, was der POTUS (also der President Of The United States, Barack Obama) darüber wusste. Man könnte das als typische Stimmungsmache in diesem sehr speziellen US-amerikanischen Wahlkampf sehen, allerdings: „@ResidentOfFL“ ist kein Mensch, sondern ein Roboter. Das vermutet zumindest Philip Howard, Professor am Oxford Internet Institute. Dort beschäftigt sich Howard mit einem neuen Phänomen der digitalen Welt: sogenannten Social-Bots.