Solarspeicher im Keller

Für die Speicherung der Solarenergie werden hauptsächlich Lithiumbatterien eingesetzt. Sie sollen länger haltbar und leistungsfähiger sein als herkömmliche Batterien. Für die Umwelt stellen alle Batterien ein Problem dar. „In Lithiumbatterien wird zum Beispiel Kobalt eingesetzt, was in der Rohstoffgewinnung problematisch ist. Man versucht das aber immer mehr zu reduzieren. Es gibt aber auch Lithiumspeicher ohne Kobalt“, sagt Stefan Nakazi. Kritisch zu bewerten ist außerdem die Lebensdauer der Batteriespeicher. In der Regel beträgt diese nicht mehr als 15 Jahre, dann bräuchte man einen neuen Speicher.