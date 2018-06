Spargel mit Hollandaise

T-Bone Steak mit Salz anwürzen, in heißem Olivenöl kurz beidseitig anbraten, danach mit gestoßenen Pfefferkörnern, rosa Beeren, gestoßenen Wacholderbeeren und gerebeltem Thymian gut belegen, auf ein Rosmarinbett in einer Pfanne setzen, im vorgeheizten Backofen bei circa 80 Grad etwa 45 Minuten garen lassen, danach zum Aufteilen auf ein Holzbrett legen. Spargel in einer extra Pfanne mit etwas Sud anrichten, Sauce Hollandaise in einer Sauciere oder Keramikschale extra dazu servieren.