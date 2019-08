Pfifferling-Specksandwich

Brät aus dem Darm streifen. Zwiebeln in heißem Öl glasig angehen lassen, Speckwürfel zugeben, nur kurz auslaufen lassen, beides in eine Schüssel geben. Gehackte Petersilie zufügen, unterheben, Brät zugeben, vermengen, mit wenig Salz und Pfeffer würzen. Gesäuberte Pfifferlinge in heißem Öl kurz ansautieren, zur Masse geben und vermengen.



Toastscheiben auflegen, bis zum Rand mit der Masse bestreichen, mit zweiter Scheibe zuklappen und ins vorgeheizte Waffeleisen legen. Leicht mit Öl bestreichen, Deckel schließen und auf den Punkt garen. Senf mit Honig verrühren, Essig, Apfelsaft, Zwiebelwürfel, Schnittlauchröllchen zufügen und alles gut verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Pflücksalat in tiefem Teller mittig anhäufen, Kirschtomaten in Ecken schneiden und darüber verteilen. Die Marinade darüber träufeln, Toast vierteln und mit anlegen.