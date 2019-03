Verbraucher | Volle Kanne - Sprengung des "Weißen Riesen"

Der marode 22-stöckige Wohnblock "Weißer Riese" in Duisburg wurde am 24. März gesprengt: Mit 290 Kilogramm Sprengstoff wurde das Hochhaus aus den 1970er-Jahren in einen gigantischen Schutthaufen verwandelt.