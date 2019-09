Leckeres mit Balsamico

Zubereitung

Zu Beginn den Hokkaido-Kürbis waschen, vierteln, aushöhlen und in Würfel schneiden. Dann die weiße Zwiebel in kleine Würfel schneiden. Teller mit dünnen Taleggio-Scheiben vorbereitend auslegen und zur Seite stellen.



In der großen Pfanne Olivenöl erhitzen und die Zwiebelwürfel circa zehn Minuten mit der Gemüsebrühe schmelzend auflösen. Sobald die Zwiebelwürfel beginnen zu karamellisieren (ab circa fünf Minuten), immer wieder etwas Gemüsebrühe hinzugeben, damit sie nicht anbrennen. Die Kürbiswürfel hinzugeben und umrühren, damit auch sie nicht anbrennen. Nach und nach die Gemüsebrühe weiter hinzugeben und darin den Kürbis für circa 20 Minuten kochen, bis er cremig und zart ist.