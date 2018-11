Verbraucher | Volle Kanne - Stimmungsvolle Beleuchtung für zu Hause

In den Wintermonaten wird es kälter und dunkler. Da möchte man sich natürlich in den eigenen vier Wänden wohl fühlen. Handwerksprofi Mick Wewers sorgt durch ein stimmiges Beleuchtungskonzept für Wärme in jeder Hinsicht.