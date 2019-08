50 Kilo abgenommen - und jetzt?

Eine Bauchdeckenstraffung besteht meist aus drei Schritten: Hautstraffung, Fettentfernung und Muskelstraffung. In erster Linie wird die überschüssige Haut entfernt. Wenn diese in der Länge nach unten entfernt wird, handelt es sich um eine Fettschürzenentfernung.



Oft ist die Haut aber auch in der Breite zu viel, so dass die Haut in der Breite und Länge mit einem Ankerschnitt entfernt wird. Das überschüssige Fettgewebe unter der Haut wird ebenfalls entfernt. Unter der Fettschicht befindet sich die Muskulatur, die unter Umständen auch gestrafft werden muss, weil sie überdehnt worden ist.