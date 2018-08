Wenn die Beziehung im Urlaub kriselt

Damit der Urlaub entspannt und streitfrei bleibt, sollte man alles, was einen stört, ansprechen. Das klingt einfach, ist für viele Paare aber schwer umzusetzen. Stattdessen herrscht bei vielen Paaren die Strategie der ‚impliziten Telepathie‘, die auf der Annahme fußt, der Partner müsse doch wissen, was man selbst möchte. Besser ist es jedoch, alles klar und unmissverständlich anzusprechen – und nicht zu lange damit zu warten. Reden Sie darüber, was Sie sich vor Ort am Ferienziel vorstellen. Wenn Sie sich beispielsweise auf Berge einigen, halten Sie konkret fest, was Sie vor Ort alles unternehmen wollen.