Systemische Sklerose

Viele Patienten leiden schon Jahre bevor sich die Krankheit an der Haut bemerkbar macht an einem Raynaud-Syndrom. Sobald die Hände Kälte ausgesetzt sind, ziehen sich die Gefäße dort zusammen. Die Finger werden erst blau, dann leichenblass und rot, wenn sie sich wieder erwärmen und die Durchblutung wieder einsetzt (Trikolore-Phänomen). Die Wiedererwärmung geht oft mit Schmerzen einher. Die Minderdurchblutung kann an den Fingerspitzen dazu führen, dass sich offene Stellen oder Geschwüre bilden, die schlecht abheilen. Der Hautbefall zeigt sich dann durch eine Schwellung, die ebenfalls meist an den Händen beginnt, und einer Verdickung der Haut („Gefühl eines zu engen Handschuhs“), es lassen sich immer schwerer Falten abheben.