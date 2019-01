Tabuthema Scheidentrockenheit

Vaginale Trockenheit trifft aufgrund der Hormonumstellung oftmals Frauen in den Wechseljahren - doch nicht nur sie. Auch die Pille, Stress oder Probleme in der Partnerschaft kommen als Ursache in Frage. Effektive Behandlungsmethoden helfen, damit Scheidentrockenheit kein belastendes Tabuthema bleibt.