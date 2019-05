Tacos mal anders

Spargel schälen und weich blanchieren. (Tipp: Das Wasser auf 1 Liter mit 50 Gramm Fleur de Sel und 50 Gramm Zucker abschmecken). Spargel abkühlen und mit dem Pürierstab zu einem Brei stoßen. Die Estragon-Blätter fein hacken. Eigelb und Senf in einen Rührbecher geben und mit dem Schneebesen des Handrührgeräts kurz verrühren. Etwa die Hälfte des Öls tröpfchenweise einrühren, bis sich Öl und Eigelb zu einer glatten Creme verbunden haben. Dann das restliche Öl in einem dünnen Strahl langsam unter ständigem Rühren zugießen und so lange aufschlagen, bis eine dickcremige Mayonnaise entsteht. Anschließend den Spargelbrei und den gehackten Estragon unter die Mayonnaise rühren und mit Zitronensaft und Fleur de Sel abschmecken.