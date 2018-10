Champignon-Gemüsetortilla

Den Boden einer Obstkuchenform mit Backpapier auslegen, Rand einfetten und mit Bröseln ausstreuen. Kartoffeln schälen, säubern, in Scheiben schneiden und in heißem Olivenöl angehen lassen. Champignons ebenfalls säubern und in Scheiben schneiden. Paprikaschoten in Blättchen, Staudensellerie und Zucchini in Stücke schneiden, alles in heißem Olivenöl anbraten. Feine Knoblauchwürfel zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen, alles etwas abkühlen lassen.