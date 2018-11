Auf Frühchen vorbereitet sein

So hat Paul zum Beispiel lebensecht scheinende Atemwege, sein Puls lässt sich an Armen und Beinen sowie der Nabelschnur messen und man hört an ihm Atem-, Darm- und Herzgeräusche. Über einen Laptop gesteuert, können an Paul und seinem angeschlossenen Monitor eine ganze Reihe krankhafter Veränderungen nachgestellt werden wie zum Beispiel Atemnot oder Blutdruckabfall. Das Team kann Paul beatmen, ihm Infusionen anlegen, Blut abnehmen und vieles mehr. Je nach Erfolg der Maßnahmen passt der Betreuende der Steuerungseinheit das Bild am Monitor entsprechend an.