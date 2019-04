Weltweit sind die Kaiserschnitt-Raten in den letzten Jahren angestiegen. So ergab eine langjährige Untersuchung der medizinischen Fachzeitschrift "The Lancet", die 2018 veröffentlich wurde, dass 29,7 Millionen Geburten auf der ganzen Welt im Jahr 2015 per Kaiserschnitt durchgeführt wurden. Insgesamt wurden dazu die Raten in 169 Ländern untersucht. Im Jahr 2000 wurden 12 Prozent der Kinder weltweit per Kaiserschnitt entbunden, 2015 waren es mit 21 Prozent fast doppelt so viele. Dieser Anstieg lässt sich vor allem durch die verbesserte medizinische Versorgung erklären. Das bedeutet, wenn man früher eine natürliche Geburt mit möglichen Schäden eher in Kauf genommen hat, tendiert man heute im Fall der Fälle zu einem medizinisch notwendigen Kaiserschnitt.