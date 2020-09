Trends von der Weinmesse ProWein 2017

Einen wesentlichen Vorteil bietet der Wein in der Box nach dem Öffnen: In einer angebrochenen Weinflasche ist der Inhalt stets mit Luft in Kontakt, verliert dadurch an Aroma und altert recht schnell. Der Kunststoffschlauch im Weinkarton zieht sich nach dem Ausschenken dagegen zusammen und verhindert so den Luftzutritt. Eine angebrochene Weinbox kann ohne Probleme drei bis vier Wochen aufbewahrt werden. Für eine mehrjährige Weinlagerung oder den Weingenuss bleibt die Weinflasche sicherlich vorerst alternativlos. Aber für eine Party mit Freunden, einen Tag am See oder ein Picknick ist die „Bag in Box“ sicherlich eine praktische Alternative.